Вілліан: В Україні я повірив в Ісуса Христа

Півзахисник Челсі Вілліан вказав на особливі спогади виступів в Україні.

Про це розповів сам гравець.

"Саме в Україні я почав відчувати, що означає слідувати за Богом. Я став більше спілкуватися з Жадсоном і Фернандіньо. Ми збиралися вдома, де разом вивчали Біблію. Саме тоді я почав розуміти, про що йдеться в Біблії. Я прийняв Ісуса Христа як мого єдиного спасителя. Тоді мене і дружину хрестили у ванній", - розповів Вілліан.