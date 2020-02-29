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Вілліан: В Україні я повірив в Ісуса Христа

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Вілліан прокоментував виступи за Шахтар
Вілліан: В Україні я повірив в Ісуса Христа
#Вілліан, #Челсі, #Шахтар

Джерело - poklik.media.

Півзахисник Челсі Вілліан вказав на особливі спогади виступів в Україні.

Про це розповів сам гравець.

"Саме в Україні я почав відчувати, що означає слідувати за Богом. Я став більше спілкуватися з Жадсоном і Фернандіньо. Ми збиралися вдома, де разом вивчали Біблію. Саме тоді я почав розуміти, про що йдеться в Біблії. Я прийняв Ісуса Христа як мого єдиного спасителя. Тоді мене і дружину хрестили у ванній", - розповів Вілліан.

Нагадаємо, Вілліан може продовжити кар'єру в Атлетіко.

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