 Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу

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Огляд матчу Львів - Олександрія
Львів - Олександрія 1:1. Огляд матчу
#Львів, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, ФК Львів у меншості вирвав нічию в Олександрії у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур
29 лютого

Львів - Олександрія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Мишенко, 1:1 - 87 Альваро

Львів: Сарнавский, Ренан, Татарков, Богунов, Борзенко, Приймак, Братков, Бопесу, Гончар, Сабіно, Алваро

Запас: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковеллі, Велвес

Олександрія: Білик, Мірошніченко, Запорожан, Лучкевич, Сітало, Шендрик, Гречишкін, Банада, Вантух, Мишенко, Дубра

Запас: Паньків, Гордієнко, Стецьков, Протасов, Трет'яков, Бухал, Грицук

Червоні картки: Татарков(54)

Жовті картки: Мишенко(14), Татарков(20), Татарков(54), Бопесу (64), Шендрик(70), Сабіно(90+2)

Нагадаємо, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.

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