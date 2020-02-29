Шахтарю буде непросто пройти Вольфсбург в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер донецької команди Луїш Каштру.

"Вольфсбург - команда високого рівня, яка виступає у Бундеслізі, в дуже сильному чемпіонаті, - сказав Каштру. - На даний момент суперник на сьомому місці і веде боротьбу за зону Ліги Європи. В останніх 6-ти матчах у Вольфсбурга 5 перемог та 1 нічия. У тактичній схемі 4-3-3 клуб досить сильно показує себе у чемпіонаті Німеччини.

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Ми ще не перейшли до вивчення Вольфсбурга. З ним дуже важливо показувати свій футбол, не втрачати власної ДНК, володіти м'ячем і шукати правильні шляхи до воріт, добре реагувати на втрату м'яча, високо пресингувати - все це буде вирішальним. Зазначу також, що у Вольфсбурга є нападник зростом 197 сантиметрів, який забив 10 м'ячів у Бундеслізі, 2 в Кубку та 2 у Лізі Європи. Команда робить багато подач з флангів. Нам треба бути уважними в цьому аспекті. Вольфсбург сильний як колектив", - розповів Каштру.