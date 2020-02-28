Вольсбург планує пройти Шахтар в 1/8 Ліги Європи.

Про це розповів спортивний директор Вольфсбурга Марсель Шефер

"Ми задоволені жеребкуванням, адже грати на міжнародному рівні – це завжди щось особливе. Шахтар – це виклик, з яким ми хочемо впоратися.

У нас є амбіції пройти, як мінімум, ще один раунд. У нас вже був позитивний досвід у двох матчах проти Олександрії. Проте донецький клуб буде іншим суперником, оскільки вони виступають на міжнародних турнірах протягом багатьох років", – розповів Шефер.