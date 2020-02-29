Баварія знищила Гоффенгайм, Боруссія Дортмунд обіграла Фрайбург. Результати 24 туру Бундесліги

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Сьогодні, 29 лютого, відбулися матчі 24 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

24 тур, 29 лютого

Аугсбург - Боруссія М 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Бенсебаїні, 0:2 – 53 Штіндль, 1:2 – 57 Льовен, 1:3 – 79 Штіндль, 2:3 – 83 Фіннбогасон

Боруссія Д – Фрайбург 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Санчо

Гоффенгайм - Баварія Мюнхен 0:6 (0:4)

Голи: 0:1 – 2 Гнабрі, 0:2 – 7 Кімміх, 0:3 – 15 Зіркзе, 0:4 – 33 Коутінью, 0:5 – 47 Коутінью, 0:6 – 62 Горецка

Майнц – Падерборн 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Куайсон, 2:0 – 37 Онісіво

Нагадаємо, Герта врятувалася у грі з Фортуною в 24 турі Бундесліги.