 Десна - Маріуполь 4:0. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ
Вчора 20:54 2111
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1
Сьогодні 17:43 188 1
Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз
Сьогодні 17:11 326
Вест Гем - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 16:59 259
Колос - Карпати: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE
Сьогодні 16:58 2311
Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 372
Магучіх перемогла на турнірі у Норвегії
Вчора 22:15 1454
Дніпро-1 – Динамо 3:1. Відео голів
Вчора 21:36 1926
Без Підручного та Прими: Україна оголосила склад на спринт чемпіонату Європи
Вчора 19:45 1178
Маркевич вказав на проблему Шахтаря
Вчора 16:13 2748
Блоги
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1 Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:43 183 1
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:57 803
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:49 232
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:20 405
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи Valeriy Ruchka
Вчора 11:56 2667
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов Valeriy Ruchka
27.02.2020 13:51 1314
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР Valeriy Ruchka
26.02.2020 20:19 3467
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії Valeriy Ruchka
26.02.2020 19:16 1002
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень Андрій Твердохліб
26.02.2020 12:20 3650
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників Valeriy Ruchka
26.02.2020 10:58 613
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:12 Футбол Моурінью назвав терміни повернення Кейна 28
18:11 Блог Фейл дня. Вест Гем забив у ворота Саутгемптона після грубої помилки голкіпера 41
17:58 Футбол Лаціо розібрався із Болоньєю та вийшов на перше місце у Серії А 129
17:45 Футбол Десна - Маріуполь 4:0. Відео голів 139
17:43 Блог Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1 188 1
17:29 Футбол Кадар: Це неправда, що я пішов на конфлікт із Михайличенком заради трансферу 437
17:11 Футбол Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз 326
17:10 Футбол Львів - Олександрія 1:1. Відео голів 339
16:59 Пряма трансляція Вест Гем - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE 259
16:58 Пряма трансляція Колос - Карпати: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE 2311
16:56 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті 122
16:40 Футбол Крістал Пелес обіграв Брайтон у 28 турі АПЛ 212
16:28 Футбол Десна розгромила Маріуполь у 20 турі УПЛ 560
16:15 Біатлон Меркушина потрапила на квіткову церемонію в спринті на чемпіонаті Європи 536
15:53 Футбол Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ 372
15:33 Футбол Ферстаппен: Жодна машина не може працювати ідеально на стадії передсезонних тестів 326
15:13 Хокей Білий Барс - Донбас 2:4. Огляд матчу 328
14:57 Блог Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова 813
14:56 Футбол Сон буде ізольованим на два тижні після повернення з Південної Кореї 398
14:49 Блог Гравці Динамо взяли участь у здачі крові 233
14:31 Бокс Лопес: Бій з Ломаченко закінчиться тільки за одним сценарієм - нокаутом 1733
14:12 Футбол Матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус 445
14:00 Пряма трансляція Вотфорд - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE 224
13:46 Футбол Лучкевич та Гречишкін вийдуть в основі Олександрії в матчі з Львовом 432
13:45 Пряма трансляція Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE 401

Десна - Маріуполь 4:0. Відео голів

Сьогодні 17:45 139 0
Відео голів матчу Десна - Маріуполь
Десна - Маріуполь 4:0. Відео голів
#УПЛ, #Десна, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна розгромила Маріуполь у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.

12 хвилина. Відео голу Тотовицького

21 хвилина. Відео голу Тотовицького

58 хвилина. Відео голу Філіппова

90+2 хвилина. Відео голу Калітвінцева

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур
29 лютого

Десна - Маріуполь 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Тотовицький, 2:0 - 21 Тотовицький, 3:0 - 58 Філіппов(П), 4:0 - 90+2 Калітвініцев

Жовті картки: Чоботенко(6), Дава(19), Ігнатенко(53), Муравський(57)

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Тищенко, Кирюханцев, Ігнатенко, Федорчук, Мішньов, Горбунов, Чурко, Фомін

Запасні: Поспєлов, Муравський, Корнієнко, Полегенько, Кащук, Кулаков, Топалов

Десна: Паст, Тамм, Домбровський, Арвеладзе, Калітвінцев, Філіппов, Гітченко, Мостовий, Фаворов, Кузик, Тотовицький

Запасні: Литовка, Єрмаков, Картушов, Хльобас, Гуцуляк, Конопля, Будківський

Нагадаємо, Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії.

Коментарі ()