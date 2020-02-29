Львів - Олександрія 1:1. Відео голів

Відео голів матчу Львів - Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, ФК Львів у меншості вирвав нічию в Олександрії у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.

10 хвилина. Відео голу Мишенко

87 хвилина. Відео голу Альваро

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур

29 лютого

Львів - Олександрія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Мишенко, 1:1 - 87 Альваро

Червоні картки: Татарков(54)

Жовті картки: Мишенко(14), Татарков(20), Татарков(54), Бопесу (64), Шендрик(70), Сабіно(90+2)

Львів: Сарнавский, Ренан, Татарков, Богунов, Борзенко, Приймак, Братков, Бопесу, Гончар, Сабіно, Алваро

Запас: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковеллі, Велвес

Олександрія: Білик, Мірошніченко, Запорожан, Лучкевич, Сітало, Шендрик, Гречишкін, Банада, Вантух, Мишенко, Дубра

Запас: Паньків, Гордієнко, Стецьков, Протасов, Трет'яков, Бухал, Грицук

Нагадаємо, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.