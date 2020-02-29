Наразі колишній гравець мадридського Реала виступає в англійському Лідсі

Колишній голкіпер Реала Кіко Касілья, який нині виступає за Лідс Юнайтед, у листопаді потрапив у неприємну ситуацію пов'язану з расизмом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Іспанець образив на расовому ґрунті нападника Чарльтона Джонатана Леко під час очного матчу команд у вересні.

Футбольна асоціація Англії вела розслідування, і тільки зараз було прийнято рішення.

33-річний голкіпер дискваліфікований на вісім матчів і поніс штраф в розмірі 60 тисяч фунтів.

Сам воротар заперечує звинувачення. Клуб підтримує іспанця, наполягаючи при цьому на неприпустимість проявів расизму чи дискримінації за будь-якими ознаками.

Раніше, Мак-Грегора хочуть засудити за расизм у Росії.