Джерело - 24tv.ua.
Колишній голкіпер Реала Кіко Касілья, який нині виступає за Лідс Юнайтед, у листопаді потрапив у неприємну ситуацію пов'язану з расизмом.
Про це повідомляє Sky Sports.
Іспанець образив на расовому ґрунті нападника Чарльтона Джонатана Леко під час очного матчу команд у вересні.
Футбольна асоціація Англії вела розслідування, і тільки зараз було прийнято рішення.
33-річний голкіпер дискваліфікований на вісім матчів і поніс штраф в розмірі 60 тисяч фунтів.
Сам воротар заперечує звинувачення. Клуб підтримує іспанця, наполягаючи при цьому на неприпустимість проявів расизму чи дискримінації за будь-якими ознаками.
Раніше, Мак-Грегора хочуть засудити за расизм у Росії.