Колишнього голкіпера Реала можуть відсторонити від футболу за расизм на полі

Касілья потрапив у неприємну ситуацію

Колишній голкіпер Реала Кіко Касілья, який нині виступає за Лідс Юнайтед, потрапив у неприємну ситуацію.

Про це повідомляє Daily Mail.

Іспанець може бути дискваліфікований футбольною асоціацією Англії на 12 матчів за образу на расовому ґрунті нападника Чарльтона Джонатана Леко під час очного матчу команд у вересні.

FA проводить власне розслідування і вже зв'язалася з фахівцями з читання по губах, а також з перекладачем з іспанської, щоб прояснити ситуацію.

Раніше, Мак-Грегора хочуть засудити за расизм у Росії.

Нагадаємо, Ярмоленко взяв участь в акції Вест Гема проти расизму.