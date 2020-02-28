 Дніпро-1 – Динамо 3:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 – Динамо 3:1. Огляд матчу

Вчора 23:05 350 0
Огляд матчу Дніпро-1 – Динамо
Дніпро-1 – Динамо 3:1. Огляд матчу
#Динамо, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 у 20-му турі української Прем’єр ліги обіграв київське Динамо.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур
28 лютого

СК Дніпро-1 – Динамо 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+5 Вербич, 1:1 – 71 Супряга, 2:1 – 82 Супряга, 3:1 - 90 Супряга

Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Адамюк, Максим Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий, Сергій Кравченко, Франциско Ді Франко, Юрій Вакулко, Олександр Назаренко (Папа Гуйє, 87), Олексій Чичиков (Владислав Супряга, 63), Олексій Хобленко (Владислав Шаповал, 78)

Динамо: Георгій Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзьора, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв (Міккель Дуелунд, 84), Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (Віктор Циганков, 77), Назарій Русин (Карлос де Пена, 77)

Попередження: Олександр Назаренко (34) - Володимир Шепелєв (59), Віталій Миколенко (86)

Вилучення: Віталій Буяльський (6, груба гра) - Володимир Польовий (71, груба гра)

Раніше, Кадар офіційно перейшов до китайського клубу.

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