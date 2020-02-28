Нападник Десни Олександр Філіппов готовий грати за збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"У 27 років все може тільки починатися. Всьому свій час. Хтось в 18 років виграє чемпіонат світу, а хтось в 25 забиває свій перший гол. Чому ні? Я йду до цієї мети. Тренерам вирішувати, чи готовий я конкурувати і бути корисним для збірної.

Очікування від Євро? Виходити з групи повинні, а там як карта ляже. Можемо далеко зайти. Збірна дуже сильна, грає привабливо. Україна не випадково вийшла на Євро з першого місця", - вважає Філіппов.