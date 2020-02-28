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Слуцький: Майже всі футболісти - підкаблучники

Сьогодні 15:53 658 0
Наставник Рубіна - про вплив дружин і дівчат на футболістів
Слуцький: Майже всі футболісти - підкаблучники
#Слуцький

Джерело - sport.ua.

Присутність дружин і дівчат позитивно впливає на футболістів на зборах команди.

Про це наставник Рубіна Леонід Слуцький заявив в інтерв'ю Бізнес Online.

"Якщо поруч з поетом його муза, він краще пише. Така ж ситуація з дружинами і дівчатами. Їх присутність може тільки доброчинно вплинути на гравців. Важкі трудові будні на зборах футболістів легше прикрашати, коли ти бачиш поряд коханих і дітей.

На моїй пам'яті майже всі футболісти - яскраво виражені підкаблучники. Коли ти багато часу проводиш в роз'їздах, домом займається дружина, і тобі немає сенсу в це активно включатися. Автоматично всі функції віддаються дружині або дівчині.

В Європі навіть є спеціальні жінради, з яким обов'язково хтось із клубу контактує. Так що не варто недооцінювати вплив дружин", - зазначив Слуцький.

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