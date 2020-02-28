Гомес написав заяву про звільнення з Олімпіка

Іспанець допрацює до кінця сезону

Джерело - Sport Arena.

Наставник клубу Олімпік Вісенте Гомес в міжсезоння написав заяву про відставку.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Іспанець мотивував бажання піти поганою роботою клубу на трансферному ринку. Однак президент клубу В'ячеслав Гельзін не прийняв відставку тренера, у якого діючий контракт до закінчення сезону.

Відзначимо, що в зимове міжсезоння Олімпік посилився 9 новачками, серед яких голкіпер Артем Кичак, захисники - Микита Кравченко, Орест Лебеденко, Дмитро Литвин, півзахисники - Тимур Чогадзе, Даніель Романовський, Назарій Вербний і форварди - Максим Дегтярьов і Денис Баланюк.

У першому після зимової перерви турі Олімпік вдома несподівано поступився Львову - 0:1. Після 19-ти турів команда Вісенте Гомеса йде на 9-му місці, маючи в активі 18 очок. При цьому, останні чотири гри команда програла.