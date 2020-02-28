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Франков: Шахтар - чудова команда

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Франков: Шахтар - чудова команда
#Франков, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру реалізував свою давню мрію перемогти португальського гранда Бенфіку.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков

"Є команда Шахтар - чудова команда! І окремо я вітаю головного тренера Шахтаря Луїша Каштру, який, підозрюю, реалізував свою давню мрію (а, може, і якісь комплекси) грюкнути нарешті цього португальського гранда, якого неможливо було обіграти на чолі якоїсь середньої португальської команди.

На полі ми побачили зовсім фантастичний футбол, який жодним чином не нагадував весняний. Темп, швидкості, інтрига, пресинг і так далі. Все це зашкалювало. Це було класне видовище. І Шахтар проявив себе вольовою командою", - сказав Франков.

Раніше, Шахтар зумів здобути перемогу в двоматчевому протистоянні з португальською Бенфікою (2:1 вдома, 3:3 в гостях).

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