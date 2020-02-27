Угорський футбольний клуб Гонвед відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно через коронавірус.

Джузеппе Санніно та його помічник Алессандро Ресенті відвідали Італію, де могли контактувати із зараженими на коронавірус. Тож після їх повернення до Будапешта, обох відправили на карантин. Натомість у матчах командою керуватиме Іштван Пісонт.

"Ми погодилися віддалено керувати роботою команди, пам’ятаючи, чого вимагають надзвичайні ситуації. Усі ми несемо відповідальність за гравців команди, дітей в академії, батьків, вболівальників та людей, які працюють у клубі. Тому ми прийняли таке рішення", – розповів Санніно.

Нагадаємо, в Італії коронавірусом заразився перший професійний футболіст.