Динамо буде боротися з перекупниками квитків

Динамо розробило ряд дієвих заходів для боротьби з квитковими шахраями.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

"Упродовж кількох років клуб проводить цілеспрямовану політику, направлену на боротьбу з так званими "перекупниками" квитків на футбольні матчі, особами, метою яких є банальна нажива на вболівальниках. З метою максимального унеможливлення випадків незаконного перепродажу квитків керівництвом клубу розроблено ряд дієвих заходів.

Одним із них є прийняття та реалізація рішення про припинення практики видачі безконтрольних квитків-запрошень на матчі (представникам спонсорів, навчальних закладів, тощо). Натомість запроваджується система цифрових е-квитків для обмеженої кількості вищезазначених категорій осіб, що буде направлятися на їх електронні адреси в цифровому форматі.

Попереджаємо уболівальників про ризики купівлі подібної категорії квитків у сторонніх осіб, які можуть їх пропонувати у вигляді роздруківок або штрих-кодів на телефонах. Нагадуємо, що технічні можливості турнікетів НСК Олімпійський дозволяють тільки одноразовий прохід зі скануванням квитків цих категорій. Тому, купляючи у недоброчесних порушників Закону квитки як у паперовому, так і в електронному вигляді, Ви наражаєтесь на небезпеку бути ошуканими. Більше того, якщо на такому квитку стоїть відмітка "Запрошення", це свідчить про те, що шахраю-продавцю квиток дістався безкоштовно і він банально наживається на Вас.

При виявленні осіб, які займаються незаконним збутом квитків на матчі ФК Динамо, закликаємо звертатися до патрулюючих на прилеглій до арени території нарядів органів внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.