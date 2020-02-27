З Олександрії зняли трансферний бан

Олександрія може заявляти нових гравців

Олександрія закрила питання з приводу трансферного бану і незабаром заявить нових футболістів.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Олександрія сплатила борг колишньому гравцеві команди хорвату Йосипу Баришичу. Таким чином, вже найближчим часом у заявці першої команди клубу мають з'явитися підписані цієї зими Роман Вантух (оренда з Динамо), Артем Гордієнко та Богдан Мішенко.

Нагадаємо, Олександрія отримала заборону на реєстрацію нових гравців в Україні і всіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.