З Олександрії зняли трансферний бан

Джерело - ua-football.com.
Олександрія закрила питання з приводу трансферного бану і незабаром заявить нових футболістів.
Про це повідомляє UA-Футбол.
Олександрія сплатила борг колишньому гравцеві команди хорвату Йосипу Баришичу. Таким чином, вже найближчим часом у заявці першої команди клубу мають з'явитися підписані цієї зими Роман Вантух (оренда з Динамо), Артем Гордієнко та Богдан Мішенко.
Нагадаємо, Олександрія отримала заборону на реєстрацію нових гравців в Україні і всіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.