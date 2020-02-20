 Аякс програв Хетафе, Інтер переміг Лудогорець. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Аякс програв Хетафе, Інтер переміг Лудогорець. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 21:58 926 0
Камада оформив хет-трик у складі Айнтрахту
Аякс програв Хетафе, Інтер переміг Лудогорець. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
#ЛЄ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Відбулися вісім перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

Айнтрахт вдома впевнено переміг Зальцбург. Брюгге дав бій МЮ - 1:1. Гол у ворота манкуніанців забив екс-гравець Зорі Денніс. У Данії Копенгаген і Селтік не виявили переможця - 1:1. З цим же рахунком завершився матч Клуж - Севілья. Спортінг і Хетафе вдома з різницею у два м’ячі переграли відповідно Башакшехір і Аякс. Інтер на виїзді завдав поразки Лудогорцю.

Ліга Європи
1/16 фіналу
Перші матчі, 20 лютого

Айнтрахт – Зальцбург 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Камада, 2:0 - 43 Камада, 3:0 - 53 Камада, 4:0 - 56 Костич, 4:1 - 85 Хван (пен)

Брюгге – Манчестер Юнайтед 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Денніз, 1:1 - 36 Марсьяль

Копенгаген – Селтік 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Едуар, 1:1 - 52 Н’Доє

Лудогорець – Інтер 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Еріксен, 0:2 - 90+4 Лукаку (пен)

Спортінг – Башакшехір 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Коутс, 2:0 - 44 Шпорар, 3:0 - 51 Вієто, 3:1 - 76 Віща (пен)

Хетафе – Аякс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Дейверсон, 2:0 - 90+3 Кенеді

Клуж – Севілья 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Дяк (пен), 1:1 - 82 Ен Несірі

Шахтар – Бенфіка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Патрік, 1:1 - 66 Піцці (пен), 2:1 - 72 Коваленко

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