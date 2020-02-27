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Бенфіка оголосила заявку на матч із Шахтарем

Сьогодні 14:39 488 0
Головний тренер має вибрати стартових 11 гравців
Бенфіка оголосила заявку на матч із Шахтарем
#Шахтар, #Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка оголосила склад на матч 1/16 Ліги Європи із донецьким Шахтарем, який відбудеться сьогодні о 22.00.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Із цих 20 футболістів головний тренер має вибрати стартових 11 гравців.

голкіпери: Свілар і Одіссеас

захисники: Ферру, Рубен, Нуну Тавареш, Грімальдо, Томаш Тавареш

півзахисники: Вайгль, Таарабт, Самаріс, Давід Тавареш, Піцці, Флорентіно, Рафа, Серві, Чікінью

нападники: Вінісіус, Сеферович, Дієго Соуза, Жота

Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.

Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.

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