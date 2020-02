Бенфіка оголосила заявку на матч із Шахтарем

Португальська Бенфіка оголосила склад на матч 1/16 Ліги Європи із донецьким Шахтарем, який відбудеться сьогодні о 22.00.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Із цих 20 футболістів головний тренер має вибрати стартових 11 гравців.

голкіпери: Свілар і Одіссеас

захисники: Ферру, Рубен, Нуну Тавареш, Грімальдо, Томаш Тавареш

півзахисники: Вайгль, Таарабт, Самаріс, Давід Тавареш, Піцці, Флорентіно, Рафа, Серві, Чікінью

нападники: Вінісіус, Сеферович, Дієго Соуза, Жота

📝 SQUAD LIST #SLBFCSD!



Goalkeepers: Svilar and Odysseas

Defenders: Ferro, Rúben, Nuno Tavares, Grimaldo and Tomás Tavares

Midfielders: Weigl, Taarabt, Samaris, David Tavares, Pizzi, Florentino, Rafa, Cervi and Chiquinho

Forwards: Vinícius, Seferovic, Jota and Dyego Sousa#UEL pic.twitter.com/EQyRaGzFSw