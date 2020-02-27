Бенфіка оголосила заявку на матч із Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Португальська Бенфіка оголосила склад на матч 1/16 Ліги Європи із донецьким Шахтарем, який відбудеться сьогодні о 22.00.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Із цих 20 футболістів головний тренер має вибрати стартових 11 гравців.
голкіпери: Свілар і Одіссеас
захисники: Ферру, Рубен, Нуну Тавареш, Грімальдо, Томаш Тавареш
півзахисники: Вайгль, Таарабт, Самаріс, Давід Тавареш, Піцці, Флорентіно, Рафа, Серві, Чікінью
нападники: Вінісіус, Сеферович, Дієго Соуза, Жота
📝 SQUAD LIST #SLBFCSD!— SL Benfica (@slbenfica_en) February 27, 2020
Goalkeepers: Svilar and Odysseas
Defenders: Ferro, Rúben, Nuno Tavares, Grimaldo and Tomás Tavares
Midfielders: Weigl, Taarabt, Samaris, David Tavares, Pizzi, Florentino, Rafa, Cervi and Chiquinho
Forwards: Vinícius, Seferovic, Jota and Dyego Sousa#UEL pic.twitter.com/EQyRaGzFSw
Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.
Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.