Визначено дати й час матчів 1/4 Кубка України

Чвертьфінальні матчі Кубка України пройдуть 11-12 березня

Джерело - ПФЛ.

УАФ визначилася з датами й часом матчів 1/4 фіналу Кубка України сезону 2019/20.

Про це повідомляє ПФЛ.

Вони будуть зіграні 11-12 березня – одразу 3 матчі відбудуться протягом одного дня.

Фінал турніру відбудеться 13 травня в Тернополі, на міському стадіоні. Резервним стадіоном фінального матчу визначено Арену Львів.

11 березня

15.00 Минай, стадіон Минай-Арена. Минай - Інгулець (Петрове)

18.00 Суми, стадіон Ювілейний Альянс (Липова Долина) – ФК Маріуполь

19.30 Київ, НСК Олімпійський Динамо (Київ) – ФК Олександрія

12 березня

19.00 Чернігів, стадіон імені Ю. Гагаріна Десна (Чернігів) – Ворскла (Полтава)

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилинах.