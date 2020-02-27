Визначено дати й час матчів 1/4 Кубка України

Джерело - ПФЛ.
УАФ визначилася з датами й часом матчів 1/4 фіналу Кубка України сезону 2019/20.
Про це повідомляє ПФЛ.
Вони будуть зіграні 11-12 березня – одразу 3 матчі відбудуться протягом одного дня.
Фінал турніру відбудеться 13 травня в Тернополі, на міському стадіоні. Резервним стадіоном фінального матчу визначено Арену Львів.
11 березня
15.00 Минай, стадіон Минай-Арена. Минай - Інгулець (Петрове)
18.00 Суми, стадіон Ювілейний Альянс (Липова Долина) – ФК Маріуполь
19.30 Київ, НСК Олімпійський Динамо (Київ) – ФК Олександрія
12 березня
19.00 Чернігів, стадіон імені Ю. Гагаріна Десна (Чернігів) – Ворскла (Полтава)
Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилинах.