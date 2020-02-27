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Принц Саудівської Аравії хоче купити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:15 771 0
Топ-клуб оцінюють у 2,6 млрд євро
Принц Саудівської Аравії хоче купити Манчестер Юнайтед
#МЮ, #АПЛ

Джерело - espreso.tv.

У покупці Манчестер Юнайтед зацікавлений наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.

Про це повідомляє Shields Gazette.

Інвестори із Саудівської Аравії цікавились іншим англійським клубом Ньюкаслом, проте втратили інтерес до покупки сорок, після того як інформація потрапила до ЗМІ..

Тепер же наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд хоче спробувати придбати Манчестер Юнайтед, президент якого оцінив топ-клуб у 2,6 млрд євро.

У турнірній таблиці АПЛ МЮ йде на п'ятій сходинці, має в активі 41 очко і відстає від зони Ліги чемпіонів на 3 бали.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Вотфорд.

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