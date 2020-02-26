Агент Коноплянки постане перед судом в Іспанії

Футбольного посередника підозрюють в ухиленні від сплати податків

Агент Фалі Рамадані потрапив під підозру податківців з Іспанії за ухилення від сплати податків і відмивання брудних грошей.

Про це повідомляє ESPN.

Рамадані та його партнера Ніколу Данджанака підозрюють в тому, що вони займалися фіктивною роботою на трансферному ринку футболістів зі Східної Європи. В основному мова йде про гравців з Сербії та Румунії, яких Рамадані й Данджанак фіктивно працевлаштовували в кіпрських клубах, а звідти вигідно перепродували в клуби з ТОП-5 чемпіонатів Європи, в тому числі і іспанські.

Відзначається, що футболісти лише номінально значилися в кіпрських командах, не беручи участь в іграх. Така схема дозволяла агентам обходити сплату податків в Іспанії.

Клуби, які взяли участь в злочинному ланцюжку, самі не розуміючи цього, також відомі. Йдеться про мадридський Реал, Атлетіко, Сельту, Севілью, Альмерію та хіхонський Спортінг.

Відзначимо, що агент Фалі Рамадані пов'язаний з компанією Lian Sports, клієнтом якої є українець Євген Коноплянка.

Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.

Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.