Динамо дозаявило на сезон 17 гравців

Джерело - sport.ua.
Київське Динамо дозаявило на сезон відразу 17 молодих футболістів.
Про це повідомляє УПЛ.
Кияни внесли в заявку вихованців власної академії, які зараз виступають за команду Динамо U-17. Всі вони (крім Горбача) 2003-го року народження і мають українське громадянство.
Також слід відзначити, що були внесені до заявки і півзахисник Ділан Вуанту, який перебрався влітку з донецького Шахтаря, а також зимовий новачок команди Жозе Рібейро.
Раніше Динамо дозаявило ще чотирьох футболістів 2003-го року народження: голкіпера Дениса Ігнатенка, захисника Максима Дячука, півзахисника Назара Волошина і форварда Кирила Попова.
Голкіпери (2):
Іларіон Тугай (2003)
Артем Фастов (2003)
Захисники (5):
Олександр Баранюк (2003)
Антон Боль (2003)
Максим Бомащук (2003)
Євген Опанасенко (2003)
Данило Пусь (2003)
Півзахисники (7):
Ділан Вуанту (2003)
Жозе Рібейро (2003)
Олександр Міщенко (2003)
Данило Осадець (2003)
Ілля Скрипник (2003)
Станіслав Урсулов (2003)
Данило Хріпчук (2003)
Нападники (3):
Михайло Бакушкін (2003)
Ігор Горбач (2004)
Навін Малиш (2003)
Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилинах.