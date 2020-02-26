Динамо дозаявило на сезон 17 гравців

Серед них екс-футболіст гірників Ділан Вуанту

Київське Динамо дозаявило на сезон відразу 17 молодих футболістів.

Про це повідомляє УПЛ.

Кияни внесли в заявку вихованців власної академії, які зараз виступають за команду Динамо U-17. Всі вони (крім Горбача) 2003-го року народження і мають українське громадянство.

Також слід відзначити, що були внесені до заявки і півзахисник Ділан Вуанту, який перебрався влітку з донецького Шахтаря, а також зимовий новачок команди Жозе Рібейро.

Раніше Динамо дозаявило ще чотирьох футболістів 2003-го року народження: голкіпера Дениса Ігнатенка, захисника Максима Дячука, півзахисника Назара Волошина і форварда Кирила Попова.

Голкіпери (2):

Іларіон Тугай (2003)

Артем Фастов (2003)

Захисники (5):

Олександр Баранюк (2003)

Антон Боль (2003)

Максим Бомащук (2003)

Євген Опанасенко (2003)

Данило Пусь (2003)

Півзахисники (7):

Ділан Вуанту (2003)

Жозе Рібейро (2003)

Олександр Міщенко (2003)

Данило Осадець (2003)

Ілля Скрипник (2003)

Станіслав Урсулов ​​(2003)

Данило Хріпчук (2003)

Нападники (3):

Михайло Бакушкін (2003)

Ігор Горбач (2004)

Навін Малиш (2003)

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилинах.