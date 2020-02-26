УПЛ є найгрубішою лігою в Європі

В Україні роздають дуже багато жовтих і червоних карток

У ТОП-10 рейтингу найбільш грубих футбольних ліг світу входить УПЛ.

Про це повідомляє футбольна обсерваторія CIES.

Дані ґрунтувалися на середньому показнику жовтих і червоних карток за гру в сезоні 2019/20 (або 2019, якщо чемпіонат проходить за системою весна-осінь).

В першу п'ятірку найгрубіших ліг входять чемпіонати Латинської Америки, а більше всіх карток отримують в чемпіонаті Болівії.

А ось 6-е місце в загальносвітовому рейтингу і перше в європейському займає УПЛ. Цікаво, що найбільш м'якою в світі є японська J-ліга, а в Європі - норвезький чемпіонат.

Що стосується безпосередньо української Прем'єр-ліги, то тут найгрубішою командою став ФК Львів, а найм'якшою - чернігівська Десна.

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