Едді Гірн прокоментував організацію бою Джошуа - Ф’юрі

Промоутер чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн пообіцяв зробити все можливе, щоб організувати бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам промоутер.

"Чесно кажучи, я зроблю все для того, щоб організувати цей бій. Це історичний момент для нашої країни і всього боксу, де двоє британських важкоатлетів визначать, хто є королем", - розповів Гірн.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.