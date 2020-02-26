Джерело - isport.ua.
Промоутер чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн пообіцяв зробити все можливе, щоб організувати бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Про це розповів сам промоутер.
"Чесно кажучи, я зроблю все для того, щоб організувати цей бій. Це історичний момент для нашої країни і всього боксу, де двоє британських важкоатлетів визначать, хто є королем", - розповів Гірн.
Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.