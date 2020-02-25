Зідан вказав на стан травмованого Азара

Півзахисник Реала Еден Азар почувається розчарованим через чергову свою травму.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Він роздратований і розчарований. Через його травму сумно нам усім, він хотів повернутися до гри та продемонструвати, на що здатен, але знову травмувався.

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Еден любить грати у футбол, і зараз він не може цього робити. Можу сказати, що бачу в його очах – він розчарований. Для нього зараз складний час, і так буде ще кілька днів. Можете уявити, як він почувається.

Чи буде він прооперований, я не знаю. Йому сумно, – все, що я знаю. Після такої тривалої відсутності отримати ще одну травму – це зовсім не позитивний момент і для нього, і для нашої команди", - розповів Зідан.