 Зідан вказав на стан травмованого Азара | Футбол | Champion.com.ua
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Зідан вказав на стан травмованого Азара

Сьогодні 23:29 110 0
Зінедін Зідан прокоментував травму Едена Азара
Зідан вказав на стан травмованого Азара
#Азар, #Зідан, #Реал

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Реала Еден Азар почувається розчарованим через чергову свою травму.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Він роздратований і розчарований. Через його травму сумно нам усім, він хотів повернутися до гри та продемонструвати, на що здатен, але знову травмувався.

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Еден любить грати у футбол, і зараз він не може цього робити. Можу сказати, що бачу в його очах – він розчарований. Для нього зараз складний час, і так буде ще кілька днів. Можете уявити, як він почувається.

Чи буде він прооперований, я не знаю. Йому сумно, – все, що я знаю. Після такої тривалої відсутності отримати ще одну травму – це зовсім не позитивний момент і для нього, і для нашої команди", - розповів Зідан.

Нагадаємо, Реал сенсаційно поступився Леванте.

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