Сабо: Динамо необхідно підтримати Бєсєдіна

Динамо потрібно продемонструвати повну підтримку нападнику Артему Бєсєдіну.

Про це розповів екс-тренер киян Йожеф Сабо.

"Хто винен - ​​ніхто не знає. Може, дізнаємося пізніше. Зараз Артема потрібно підтримати всій команді і тренерському штабу. Всі помиляються. А керівництво клубу знайде винних і зробить висновки.

Час - ліки і для Бесєдіна, і для керівництва, і для тренерського штабу. Нехай Артем працює і підтримує форму.

Не потрібно вбивати Бесєдіна. Якщо він потрібен Динамо, то клуб повинен його підтримати, ні в якому разі не знижувати зарплату", - відзначив Сабо.