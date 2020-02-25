Сабо: Динамо необхідно підтримати Бєсєдіна

Джерело - 1927.kiev.ua.
Динамо потрібно продемонструвати повну підтримку нападнику Артему Бєсєдіну.
Про це розповів екс-тренер киян Йожеф Сабо.
"Хто винен - ніхто не знає. Може, дізнаємося пізніше. Зараз Артема потрібно підтримати всій команді і тренерському штабу. Всі помиляються. А керівництво клубу знайде винних і зробить висновки.
Час - ліки і для Бесєдіна, і для керівництва, і для тренерського штабу. Нехай Артем працює і підтримує форму.
Не потрібно вбивати Бесєдіна. Якщо він потрібен Динамо, то клуб повинен його підтримати, ні в якому разі не знижувати зарплату", - відзначив Сабо.
Нагадаємо, Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію.