Зідан: Гвардіола довів, що він найкращий

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола є найкращим тренером світу.

Про це розповів наставник Реала Зінедін Зідан.

"Ми повинні зосередитися на тому, що в нас добре виходить, а не на одному чи двох поганих результатів. Це Реал проти Манчестер Сіті, а не Зідан проти Гвардіоли. Люди хочуть побачити футбольний матч між Мадридом і Сіті. Це приваблива гра. Ми розуміємо, що це особливий тиждень. Футболісти палають бажанням грати в таких матчах.

Чи є Гвардіола найкращим тренером у світі? Він довів це в Барселоні, Баварії і Манчестер Сіті. ТОП-тренерів багато, але мені здається, що він – найкращий. У Сіті багато сильних сторін, зокрема, володіння. Та насправді важливе ще й те, що будемо робити ми. Ось що нас цікавить найбільше", - розповів Зідан.