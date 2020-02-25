Шахтар оголосив заявку на матч-відповідь з Бенфікою

Стала відома заявка Шахтаря на матч з Бенфікою

Джерело - Чемпіон.

Шахтар на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з Бенфікою взяв 21 гравця.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

На матч з лісабонським клубом не полетять нападник Данило Сікан та захисники Сіпріано і Валерій Бондар.

Повна заявка Шахтаря:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Додо

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Марлос, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Фернандо, Сергій Болбат

Нападники: Жуніор Мораес

Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.

Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.