Шахтар оголосив заявку на матч-відповідь з Бенфікою

Джерело - Чемпіон.
Шахтар на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з Бенфікою взяв 21 гравця.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
На матч з лісабонським клубом не полетять нападник Данило Сікан та захисники Сіпріано і Валерій Бондар.
Повна заявка Шахтаря:
Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Додо
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Марлос, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Фернандо, Сергій Болбат
Нападники: Жуніор Мораес
Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.
Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.