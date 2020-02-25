Донецький Шахтар готовий допомогти українцям, які залишилися у Китаї під час епідемії коронавіруса.

Про це розповів асистент головного тренера гірників Даріо Срна.

"Ми в Шахтарі добре знайомі з ситуацією коли ти не можеш повернутися додому. 6 років ми живемо не в Донецьку. Ми знаємо як це складно і боляче. Настя Зінченко одна з мільйонів людей, які мріють повернутися додому. Тому ми вдячні президенту України Володимиру Зеленському за те, що він бореться за кожного українця, за кожного, хто потребує допомоги.

Ми віримо, що Настя Зінченко повернеться додому. Віримо - ми повернемося до рідного Донецька", - розповів Срна.