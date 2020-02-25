Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар готовий допомогти українцям, які залишилися у Китаї під час епідемії коронавіруса.
Про це розповів асистент головного тренера гірників Даріо Срна.
"Ми в Шахтарі добре знайомі з ситуацією коли ти не можеш повернутися додому. 6 років ми живемо не в Донецьку. Ми знаємо як це складно і боляче. Настя Зінченко одна з мільйонів людей, які мріють повернутися додому. Тому ми вдячні президенту України Володимиру Зеленському за те, що він бореться за кожного українця, за кожного, хто потребує допомоги.
Ми віримо, що Настя Зінченко повернеться додому. Віримо - ми повернемося до рідного Донецька", - розповів Срна.
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Мы в «Шахтере» хорошо знакомы с ситуацией когда ты не можешь вернуться домой. 6 лет мы живем не в Донецке. Мы знаем как это сложно и больно. Настя Зинченко одна из миллионов людей, мечтающих вернуться домой. Поэтому мы благодарны Президенту Украины Владимиру Зеленскому @zelenskiy_official за то, что он борется за каждого украинца, за каждого, кто нуждается в помощи. Мы верим, что Настя Зинченко вернётся домой. Верим - мы вернёмся в родной Донецк!⚒❤️ 🇺🇦
Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.
Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.