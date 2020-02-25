 Срна: Вдячні Зеленському, що він бореться за кожного українця | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію
Сьогодні 16:27 12672
Ястремська розібралася з переможницею Australian Open на турнірі в Досі
Сьогодні 17:47 221
Ястремська - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE
Сьогодні 15:46 1028
Карпати можуть не дограти до кінця чемпіонату
Сьогодні 14:44 1335
Євро-2020 під загрозою через коронавірус
Сьогодні 14:28 1246
Став відомий календар другого етапу УПЛ
Сьогодні 12:56 437
Аліна Шатернікова: ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами
Сьогодні 11:29 813
Наполі приймає Барселону, Челсі зіграє з Баварією. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 623
Тетяна Воротіліна: Я відпиляла ногу, щоб знову почати бігати
Вчора 23:44 3198
Гірн: Бій Ф'юрі - Джошуа залежить від рішення Вайлдера
Вчора 20:49 2725
Блоги
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону Андрій Твердохліб
Вчора 13:05 833
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд Андрій Твердохліб
Вчора 09:28 3293
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто Андрій Твердохліб
Вчора 09:01 1441
Петряк зробив хет-трик за 12 хвилин
Петряк зробив хет-трик за 12 хвилин Valeriy Ruchka
23.02.2020 14:48 2626
Берінчик на бій вийшов у образі Халка
Берінчик на бій вийшов у образі Халка Valeriy Ruchka
23.02.2020 13:54 1463
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:47 Теніс Ястремська розібралася з переможницею Australian Open на турнірі в Досі 221
17:34 Футбол Шахтар оголосив заявку на матч-відповідь з Бенфікою 1006
17:15 Футбол Франков: Результат зовсім не трагічний для Бєсєдіна 630
16:50 Футбол Срна: Вдячні Зеленському, що він бореться за кожного українця 1686
16:27 Футбол Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію 12672
16:16 Футбол Реал готовий відмовитися від Мбаппе заради Голанда 521
15:53 Футбол Анрі: Я мрію одного разу очолити Арсенал 166
15:46 Пряма трансляція Ястремська - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE 1028
15:39 ММА Мак-Грегор може провести наступний бій з американцем 388
15:37 RunNews Амбасадорами найбільшого півмарафону України стали Анатолій Анатоліч і Тетяна Гриньова 131
15:25 Футбол Мілан бажає продовжити контракт з Ібрагімовичем 477
15:20 Блог Берінчик викликав Ломаченка на бій 2079
15:10 Легка атлетика Гоцул - про допінг: Росія докладала багато зусиль, щоб потягнути Україну за собою 617
15:04 Блог Майкл Джордан розплакався під час промови на церемонії прощання з Браянтом 237
15:02 Футбол Власник Шахтаря Ахметов зазнав колосальних збитків 1044
14:55 Бокс Батько Ф'юрі: Джошуа дуже наляканий, він закінчить кар'єру перед боєм з Тайсоном 956
14:44 Футбол Карпати можуть не дограти до кінця чемпіонату 1335
14:38 Футбол ПСЖ влітку бажає придбати лідера Фіорентини 278
14:29 Блог Бійцю ММА в Росії зарахували поразку через пісню, під яку він вийшов 1921
14:28 Футбол Євро-2020 під загрозою через коронавірус 1246
14:25 Футбол Рух підписав гравця молодіжної збірної Грузії 211
14:09 Футбол Президент Ювентуса: Не можна говорити, що ми не думаємо про Гвардіолу 290
14:07 RunNews Воротіліна: Паралімпіада? Не для того я відпилювала ногу щоб кататися на візку 430 1
13:51 Теніс Марченко переміг у кваліфікації турніру у Франції 160
13:33 Теніс Стаховський поступився у кваліфікації турніру у Франції 458

Срна: Вдячні Зеленському, що він бореться за кожного українця

Сьогодні 16:50 1686 0
Срна прокоментував евакуацію Насті Зінченко із Китаю
Срна: Вдячні Зеленському, що він бореться за кожного українця
#Срна, #Шахтар, #Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар готовий допомогти українцям, які залишилися у Китаї під час епідемії коронавіруса.

Про це розповів асистент головного тренера гірників Даріо Срна.

"Ми в Шахтарі добре знайомі з ситуацією коли ти не можеш повернутися додому. 6 років ми живемо не в Донецьку. Ми знаємо як це складно і боляче. Настя Зінченко одна з мільйонів людей, які мріють повернутися додому. Тому ми вдячні президенту України Володимиру Зеленському за те, що він бореться за кожного українця, за кожного, хто потребує допомоги.

Ми віримо, що Настя Зінченко повернеться додому. Віримо - ми повернемося до рідного Донецька", - розповів Срна.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы в «Шахтере» хорошо знакомы с ситуацией когда ты не можешь вернуться домой. 6 лет мы живем не в Донецке. Мы знаем как это сложно и больно. Настя Зинченко одна из миллионов людей, мечтающих вернуться домой. Поэтому мы благодарны Президенту Украины Владимиру Зеленскому @zelenskiy_official за то, что он борется за каждого украинца, за каждого, кто нуждается в помощи. Мы верим, что Настя Зинченко вернётся домой. Верим - мы вернёмся в родной Донецк!⚒❤️ 🇺🇦

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.

Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.

Коментарі ()