Власник Шахтаря Ахметов зазнав колосальних збитків

Джерело - Tribuna.com.
Фінансове становище президента Шахтаря Ріната Ахметова скоротилося за добу близько 1,2% від усього капіталу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Український бізнесмен втратив 74,5 мільйона доларів.
Всього за 24 години найбагатші люди планети втратили 139 мільярдів доларів.
Ахметов за версією Bloomberg займає 321-й рядок у списку найбагатших людей світу, його стан оцінюється зараз в 5,98 мільярда доларів.
53-річний українець став президентом донецького клубу в 1996 році.
Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.
Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.