Власник Шахтаря Ахметов зазнав колосальних збитків

Ахметов втратив 74,5 мільйона доларів

Фінансове становище президента Шахтаря Ріната Ахметова скоротилося за добу близько 1,2% від усього капіталу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Український бізнесмен втратив 74,5 мільйона доларів.

Всього за 24 години найбагатші люди планети втратили 139 мільярдів доларів.

Ахметов за версією Bloomberg займає 321-й рядок у списку найбагатших людей світу, його стан оцінюється зараз в 5,98 мільярда доларів.

53-річний українець став президентом донецького клубу в 1996 році.

Раніше, Бенфіка перед матчем з Шахтарем перервала серію невдач.

Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи.