Став відомий календар другого етапу УПЛ

Джерело - УПЛ.
У рамках першої частини чемпіонату УПЛ залишилося провести три матчі, після чого команди будуть розділені на дві шістки.
У Будинку футболу провели жеребкування, завдяки якій встановили календар матчів.
Відзначимо, що на даний момент тільки донецький Шахтар закріпив за собою перше місце. Також відомо, що у верхній шістці зіграють Динамо, Зоря, Десна і Олександрія. За останню путівку боротимуться Колос, Маріуполь, Дніпро-1, Олімпік і Львів.
Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилнах.