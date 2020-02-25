Став відомий календар другого етапу УПЛ

Відбулося жеребкування ІІ-го етапу УПЛ

Джерело - УПЛ.

У рамках першої частини чемпіонату УПЛ залишилося провести три матчі, після чого команди будуть розділені на дві шістки.

У Будинку футболу провели жеребкування, завдяки якій встановили календар матчів.

Відзначимо, що на даний момент тільки донецький Шахтар закріпив за собою перше місце. Також відомо, що у верхній шістці зіграють Динамо, Зоря, Десна і Олександрія. За останню путівку боротимуться Колос, Маріуполь, Дніпро-1, Олімпік і Львів.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилнах.