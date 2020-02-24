Гравець Ворскли перейшов у шведський клуб

Гравець підписав дворічний контракт

Захисник Ворскли Мирослав Мазур продовжить кар'єру у шведському Умео.

Про це повідомляє прес-служба клубу зі Швеції.

21-річний українець підписав контракт з клубом, який за підсумками сезону 2019 роки піднявся в першу лігу Швеції.

Угода розрахована на два сезони - до кінця 2021 року. Гравець отримав 16-й номер.

До підписання контракту футболіст протягом двох тижнів тренувався зі шведським клубом.

До цього часу Мазур був гравцем полтавської Ворскли, минулий рік провів в оренді молдовського Сфинтул Георге. Полтавський клуб наприкінці 2019 року розірвав контракт з гравцем.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилнах. Дивіться огляд матчу.