Джерело - ua.tribuna.com.
Захисник Наполі Каліду Кулібалі не відновився до матчу з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.
Сенегалець не потрапив в заявку команди на завтрашню гру і пропустить її.
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У грудні Кулібалі отримав ушкодження стегна. У цьому році він взяв участь лише в одному матчі.
Нагадаємо, покер Мессі приніс Барселоні перемогу над Ейбаром у 25 турі Ла-Ліги.