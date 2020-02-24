Каліду Кулібалі не допоможе Наполі у першому матчі проти Барселони

Захисник Наполі Каліду Кулібалі не відновився до матчу з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Сенегалець не потрапив в заявку команди на завтрашню гру і пропустить її.

У грудні Кулібалі отримав ушкодження стегна. У цьому році він взяв участь лише в одному матчі.

Нагадаємо, покер Мессі приніс Барселоні перемогу над Ейбаром у 25 турі Ла-Ліги.