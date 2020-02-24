В УПЛ назвали дату жеребкування другого етапу чемпіонату

Джерело - УПЛ.
Жеребкування другого етапу чемпіонату Favbet Ліги сезону 2019/20 років відбудеться у вівторок, 25 лютого.
Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Жеребкування розпочнеться об 11:00 у Будинку футболу.
Згідно з регламентом, у другому етапі команди розділяють на верхню і нижню "шістки". У першій частині чемпіонату залишилося зіграти ще три тури.
Відзначимо, що п'ять команд вже забезпечили собі місце у верхній частині таблиці - Шахтар, Динамо, Зоря, Десна та Олександрія. Серед решти команд лише Карпати не мають навіть математичних шансів поборотися за ТОП-6.
Нагадаємо, в УПЛ зафіксовано антирекорд відвідуваності матчів туру.