В УПЛ назвали дату жеребкування другого етапу чемпіонату

Відбудеться жеребкування другого етапу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Жеребкування другого етапу чемпіонату Favbet Ліги сезону 2019/20 років відбудеться у вівторок, 25 лютого.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Жеребкування розпочнеться об 11:00 у Будинку футболу.

Згідно з регламентом, у другому етапі команди розділяють на верхню і нижню "шістки". У першій частині чемпіонату залишилося зіграти ще три тури.

Відзначимо, що п'ять команд вже забезпечили собі місце у верхній частині таблиці - Шахтар, Динамо, Зоря, Десна та Олександрія. Серед решти команд лише Карпати не мають навіть математичних шансів поборотися за ТОП-6.

Нагадаємо, в УПЛ зафіксовано антирекорд відвідуваності матчів туру.