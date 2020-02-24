В УПЛ зафіксовано антирекорд відвідуваності матчів туру

Джерело - УПЛ.
Матчі 19 туру відвідало 8728 уболівальників, що є найменшим показником в історії ліги.
Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Найкраща відвідуваність була зафіксована на матчі Шахтар - Десна (3469 глядачів), а найнижча - Олімпік - ПФК Львів (357 уболівальників).
В середньому відвідуваність за тур склала 1746 глядача.
Відзначимо, що матч Динамо - Ворскла проходив без глядачів за рішенням КДК УАФ. Трибуни відвідали діти до 14 років зі шкіл Києва, але це не вносилося до протоколу.
Нагадаємо, визначено найкращого гравця 19-го туру УПЛ.