 В УПЛ зафіксовано антирекорд відвідуваності матчів туру | Футбол | Champion.com.ua
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В УПЛ зафіксовано антирекорд відвідуваності матчів туру

Сьогодні 16:15 679 0
Перший тур УПЛ після перерви відвідало рекордно низьке число уболівальників
В УПЛ зафіксовано антирекорд відвідуваності матчів туру
#УПЛ

Джерело - УПЛ.

Матчі 19 туру відвідало 8728 уболівальників, що є найменшим показником в історії ліги.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Найкраща відвідуваність була зафіксована на матчі Шахтар - Десна (3469 глядачів), а найнижча - Олімпік - ПФК Львів (357 уболівальників).

В середньому відвідуваність за тур склала 1746 глядача.

Відзначимо, що матч Динамо - Ворскла проходив без глядачів за рішенням КДК УАФ. Трибуни відвідали діти до 14 років зі шкіл Києва, але це не вносилося до протоколу.

Нагадаємо, визначено найкращого гравця 19-го туру УПЛ.

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