Екс-гравець збірної України зіграв на турнірі у Москві

Андрій Воронін зіграв на турнірі у столиції РФ

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін у складі Міжнародної команди зірок взяв участь у Кубку легенд в Москві.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

Воронін був у складі Міжнародної збірної зірок, яка виграла турнір, у фіналі футболісти здолали Росію з рахунком 6:5. Загалом українець провів 4 матчі і забив 5 голів.

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Збірна України починаючи з 2014-го року не виступає на міжнародному турнірі.

Андрій Воронін зіграв за збірну України 74 матчі та забив 8 голів.

Нагадаємо, Воронін завжди чекав запрошення головного тренера збірної Андрія Шевченка в його тренерський штаб.