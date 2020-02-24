Прес-аташе Десни: Явна червона картка Тайсону, але, виявляється, VAR не завжди треба дивитися

У матчі 19-го туру УПЛ Шахтар - Десна (1:0) VAR працював вибірково.

Про це прес-аташе Десни Олександр Шевченко написав у Facebook.

"Кілька днів тому в УАФ зібрали представників клубів для знайомства з новою системою, ключовий посил - VAR допоможе прибрати помилки арбітрів і футбол в Україні стане більш чесним. Гарне починання? Безумовно, адже тепер всі клуби будуть в рівних умовах.

Але, що ми побачили в першому ж матчі, в якому використовували систему ВАР? Головний арбітр матчу кілька разів звертався за підказками до системи VAR: 1. Фол Картушова (жовто гравцю Десни). 2. Фол Мораеса (немає покарання). 3. Гол Десни (не зарахований). 4. Груба гра Тотовицького (покарання у вигляді жовтої картки залишається в силі).

Тепер без емоцій. Фоли Картушова та Мораеса сталися з інтервалом в декілька хвилин. Картушов отримує жовту за ігровий момент, в якому і порушення то складно побачити, а Мораес, навмисне наступив на ногу Арвеладзе, який перебував без м'яча, нічого не отримує. У цій ситуації ВАР чесний стосовно обох команд?

Гол Гуцуляка скасовують. Чи був Філіппов в офсайді - безумовно. Від кого до Філіппову потрапив м'яч? Від суперника.

На 90-й хвилині гри Тайсон явно відмахується від Домбровського. Те, що режисер трансляції не показав повтор цього моменту, не дивно, але дивує, чому в цьому моменті Арановський не скористався системою ВАР, чому Бойко йому не підказав?

Тут сумнівів бути не може - явна червона картка Тайсону. Але, виявляється, VAR не завжди треба дивитися, і цей же Тайсон на 90 + 5-й хвилині віддає результативну передачу", - написав Шевченко.