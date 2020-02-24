Лейпциг може отримати покарання від УЄФА

У гравців була різнобіжність з екіпіровкою

Німецький РБ Лейпциг може бути покараний УЄФА за різнобіжність з екіпіровкою на матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.

Вся справа в тому, що Тімо Вернер і Крістофер Нкунку вийшли на поле в футболках, реклама спонсора на якій відрізнялася від тієї, що була зображена на формі інших гравців. ЗМІ припускають, що двом гравцям дісталися футболки юнацької команди з чорно-білим логотипом. Помилка була помічена і виправлена ​​тільки в перерві.

Поки невідомо, записана ця помилка в протокол і як до неї поставиться УЄФА. З одного боку, там дуже болісно реагують на такого роду помилки, з іншого - в даному випадку це скоріше сфера відносин клубу з рекламодавцем, а не з організатором турніру.

Раніше, Лейпциг знищив Шальке в 23 турі Бундесліги.

Нагадаємо, Боруссія Д перемогла Вердер.