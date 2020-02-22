Полтавська Ворскла непогано виглядала у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Про це заявив нападник команди Владислав Кулач.

"Пропустили гол. Не дограли матч, нічого. Я думаю, ми непогано виглядали і не заслужили сьогодні поразки. Це точно відчувалося по грі. Ми добре грали. Це футбол, в наступний раз буде краще. Прикро, але в подальшому будемо продовжувати грати і старатися", - сказав Кулач.