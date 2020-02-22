Джерело - Чемпіон.
У матчі 19 туру УПЛ Маріуполь приймав Зорю.
Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 22 лютого
Голи: 0:1 – 61 Перович, 0:2 – 66 Леднєв, 1:2 – 68 Мішньов
Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Биков, Яворський (Кулаков, 80), Чоботенко, Федорчук, Чех (Ігнатенко, 46), Мишньов, Горбунов, Чурко, Топалов (Фомін, 65)
Зоря: Махарадзе, Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Кочергін, Леднєв ( Луньов, 90), Хомченовський (Кабаєв, 60), Перович (Громов, 78)
Попередження: Чех (44), Полегенько (59), Ігнатенко (66), Биков (88) - Чеберко (5), Юрченко (28), Перович (40), Леднєв (45), Тимчик (86), Вернидуб (88)
Нагадаємо, Зоря дозаявила трьох легіонерів на УПЛ.