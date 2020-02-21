Минай поступився Віборгу у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 лютого, на зборах у Туреччині у контрольному матчі Минай зустрічався з данським Віборгом.
На старті другого тайму матчу Минай завдяки голу Нурієва вийшов вперед. Через 16 хвилин данці зрівняли рахунок. А наприкінці зустрічі Брангоф забив гол і приніс вольову перемогу Віборгу.
Контрольний матч
21 лютого
Минай - Віборг 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Нурієв, 1:1 - 63 Ачелюс, 1:2 - 89 Брангоф
Раніше, Прикарпаття переграло Буковину.
Нагадаємо, Кремінь не зміг переграти СК Полтава у контрольному матчі.