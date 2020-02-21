Минай поступився Віборгу у контрольному матчі

Данці здобули вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 лютого, на зборах у Туреччині у контрольному матчі Минай зустрічався з данським Віборгом.

На старті другого тайму матчу Минай завдяки голу Нурієва вийшов вперед. Через 16 хвилин данці зрівняли рахунок. А наприкінці зустрічі Брангоф забив гол і приніс вольову перемогу Віборгу.

Контрольний матч

21 лютого

Минай - Віборг 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Нурієв, 1:1 - 63 Ачелюс, 1:2 - 89 Брангоф

Раніше, Прикарпаття переграло Буковину.

Нагадаємо, Кремінь не зміг переграти СК Полтава у контрольному матчі.