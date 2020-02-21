Ювентус цікавиться гравцем Манчестер Сіті

Жезус може залишити Англію

Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус влітку може стати гравцем туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttosport.

Особисто головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі зацікавлений в форварді збірної Бразилії. Стверджується, що в команді не будуть перешкоджати відходу гравця в зв'язку з відстороненням клубу від єврокубків на два сезони.

Клуб піддасться великим фінансовим навантаженням, тому Манчестер Сіті потрібно скорочувати витрати. Англійці оцінюють 22-річного футболіста в € 70 млн.

Габріел Жезус взяв участь в 22 матчах чемпіонату Англії в цьому сезоні. Нападник забив 9 голів і став автором 4 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може звільнити Саррі та повернути Аллегрі.