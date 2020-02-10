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Ювентус може звільнити Саррі та повернути Аллегрі

Сьогодні 16:58 623 0
Мауріціо Саррі може не допрацювати сезон у Ювентусі
Ювентус може звільнити Саррі та повернути Аллегрі
#Ювентус, #Саррі

Джерело - ua.tribuna.com.

Ювентус може звільнити Мауріціо Сарри з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Положення Саррі стало загрозливим після поразки в матчі 23-го туру Серії А від Верони. В Ювентусі є певна група гравців, яка хотіла б, щоб в команду повернувся Массіміліано Аллегрі.

У президента Ювентуса Андреа Аньєллі з'являються сумніви з цього приводу, хоча поки результати відповідають очікуванням на початку сезону.

Нагадаємо, Ювентус програв Вероні.

Раніше, Інтер здобув вольову перемогу над Міланом (4:2).

 

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