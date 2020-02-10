Ювентус може звільнити Саррі та повернути Аллегрі

Джерело - ua.tribuna.com.
Ювентус може звільнити Мауріціо Сарри з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Положення Саррі стало загрозливим після поразки в матчі 23-го туру Серії А від Верони. В Ювентусі є певна група гравців, яка хотіла б, щоб в команду повернувся Массіміліано Аллегрі.
У президента Ювентуса Андреа Аньєллі з'являються сумніви з цього приводу, хоча поки результати відповідають очікуванням на початку сезону.
Нагадаємо, Ювентус програв Вероні.
Раніше, Інтер здобув вольову перемогу над Міланом (4:2).