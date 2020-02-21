Чорноморець підписав трьох футболістів

Чорноморець підсилився перед другою половиною сезону

Захисник Михайло Калугін, півзахисник Денис Янаков і нападник Роман Яловенко стали гравцями Чорноморця.

Про це повідомляє прес-служба одеського клубу.

Деталі контрактів із гравцями не розголошуються. У Чорноморці Калугін виступатиме під 73 номером, Яловенко - 77, а Янаков - 17.

25-річний Калугін на дорослому рівні виступав за Маріуполь-2, Металіст, Сталь-2, Бодву, Буковину, Арарат, Крумкачі, Торпедо-БелАЗ, Іслочь і Дніпро (Могильов).

Уродженець Варшави Яловенко до своїх 23 років встиг пограти за дубль донецького Металурга, кам'янської Стали, Шахтаря, а також в першій команді Авангарду з Бзова.

20-річний Янаков грав за юнацькі команди Динамо, а також за Арсенал-Київ.

Раніше, Чорноморець підписав українського воротаря.

Нагадаємо, Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця.