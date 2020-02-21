Пятов: Шахтар міг спокійно вигравати з рахунком 3:0

Джерело - sport.ua.
Шахтар у матчі 1/16 Ліги Європи з Бенфікою пропустив непотрібний гол.
Про це розповів голкіпер гірників Андрій Пятов.
"Ми готувалися до цієї гри, зуміли набрати форму. Згоден, з тим, що краще б виграли 1:0, а не 2:1. Непотрібний гол пропустили. Могли спокійно виграти 3:0 і їхати на виїзд.
Може, навіть краще так - будемо такими же зібраними. Я приємно здивований всією командою. Буквально всі виконали величезний обсяг роботи, всі відпрацювали 90 хвилин", - розповів Пятов.
Раніше, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.