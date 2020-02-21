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Шахтар – Бенфіка 2:1. Огляд матчу Ліги Європи

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Шахтар – Бенфіка 2:1. Огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переграв Бенфіку у 1/16 фіналу Ліги Європи.

На двадцятій хвилині матчу Марлос переправив м’яч у сітку воріт суперника, але взяття воріт було скасовано після застосування VAR

У другому таймі Патрік відкрив рахунок. А через шість хвилин Серві зрівняв рахунок, але після кількахвилинного перегляду відеоповтору епізоду було скасовано взяття воріт і призначено пенальті у ворота Пятова - Піцці переграв голкіпера гірників. А на 72-ій хвилині гірники завдяки голу Коваленка знову вийшли вперед. 

Ліга Європи
1/16 фіналу
Перший матч, 20 лютого

Шахтар – Бенфіка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Патрік, 1:1 - 66 Піцці (пен), 2:1 - 72 Коваленко

Раніше, Каштру назвав головне завдання Шахтаря.

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