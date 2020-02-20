 Рома переграла Гент, Вулвергемптон знищив Еспаньйол. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар переміг Бенфіку у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 21:52 995
Рома переграла Гент, Вулвергемптон знищив Еспаньйол. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:56 222
Збірна України впевнено перемогла Австрію у кваліфікації Євробаскету-2021
Вчора 22:24 460
Аякс програв Хетафе, Інтер переміг Лудогорець. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 21:58 1028
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 2:1. Як це було
Вчора 21:51 11998
Шахтар - Бенфіка 2:1. Відео голів
Вчора 21:30 4046
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Вчора 16:53 31900
Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті
Вчора 16:50 1428 1
Бех-Романчук і Магучіх достроково перемогли у серії World Athletics Indoor Tour
Вчора 12:59 681
Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА
Вчора 11:30 1139
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:44 Футбол Шахтар – Бенфіка 2:1. Огляд матчу Ліги Європи 74
20 Лютого 2020
23:56 Футбол Рома переграла Гент, Вулвергемптон знищив Еспаньйол. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи 222
23:48 Бокс У Берінчика 85% на перемогу в титульному поєдинку 156
23:40 Футбол Президент ПСЖ відповів на звинувачення у підкупі чиновника ФІФА 137
23:25 Футбол Гірник-Спорт зіграв внічию з Альянcом у контрольному матчі 110
23:10 Футбол Шахтар пропустив гол у 24-му єврокубковому матчі поспіль 102
22:55 Хокей. УХЛ Білий Барс - Динамо 5:1: огляд матчу. ВІДЕО 272
22:39 Футбол Каштру: VAR зовсім не солодкий для нас 202
22:24 Баскетбол Збірна України впевнено перемогла Австрію у кваліфікації Євробаскету-2021 460
22:11 Футбол Динамо готується до матчу з Ворсклою без Бурди 678
21:58 Футбол Аякс програв Хетафе, Інтер переміг Лудогорець. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи 1028
21:52 Футбол Шахтар переміг Бенфіку у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 995
21:51 Футбол Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 2:1. Як це було 11998
21:40 Інше Міністр Бородянський: Оренда Палацу спорту для проведення змагань складатиме 170 тис. грн. 355 1
21:30 Футбол Шахтар - Бенфіка 2:1. Відео голів 4046
21:25 Бокс У Ломаченка та Гвоздика може змінитися промоутер 412
21:10 Хокей. УХЛ Білий Барс розгромив Динамо у 36 турі УХЛ 218
21:06 Блог Тайсон вшанував пам'ять загиблого Кобі Браянта 438
20:55 Гандбол Мотор програв польському клубу у Лізі чемпіонів 287
20:37 Футбол Гол Марлоса у ворота Бенфіки скасований після втручання VAR 517
20:26 Футбол Екс-гравець Зорі забив гол у ворота Манчестер Юнайтед 761
20:21 Футбол Відеосервіс Oll.TV не працює! Матч Шахтаря в Лізі Європи подивитися неможливо 753
20:10 Футбол Циганик: Харатін відмовився підписувати папери на громадянство Угорщини 511
19:55 Футбол Мілан може підписати контракт із захисником ПСЖ 257
19:40 Футбол Динамо орендувало півзахисника Львова 1151

Рома переграла Гент, Вулвергемптон знищив Еспаньйол. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:56 222 0
Рейнджерс виграв перемогу у Браги, програючи 0:2
Рома переграла Гент, Вулвергемптон знищив Еспаньйол. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
#Рома, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Відбулися вісім перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

АЗ уникнув домашньої поразки від ЛАСКу. Базель на виїзді розгромив АПОЕЛ. Порту і Мальме забили гол на виїзді, який може допомогти у двоматчевому протистоянні. Вулвергемптон не мав проблем з Еспаньйолом. Рейнджерс виграв перемогу у Браги, програючи 0:2. Каноніри мінімально переграли Олімпіакос. Також з рахунком 1:0 Рома здолала Гент, у складі якого з перших хвилин грали Безус і Пластун. Романа замінили на 74-ій хвилині.

Ліга Європи
1/16 фіналу
Перший матч, 20 лютого

АЗ Алкмар – ЛАСК 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Рагуц, 1:1 - 86 Копмайнерс (пен)

АПОЕЛ – Базель 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Петретта, 0:2 - 54 Штокер, 0:3 - 66 Артур

Баєр – Порту 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Аларіо, 2:0 - 57 Гаверц (пен), 2:1 - 73 Діаз

Вольфсбург – Мальме 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Телін (пен, 1:1 - 49 Брекало, 2:1 - 62 Мехмеді

Вулвергемптон - Еспаньйол 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Діогу, 2:0 - 52 Невіш, 3:0 - 67 Діогу, 4:0 - 81 Діогу

Олімпіакос – Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Лаказетт

Рейнджерс – Брага 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Франсержіу, 0:2 - 59 Руїс, 1:2 - 67 Хаджі, 2:2 - 75 Арібо, 3:2 - 82 Хаджі

Рома – Гент 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Перес

Раніше, Шахтар переміг португальську Бенфіку.

Коментарі ()