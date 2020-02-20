Рома переграла Гент, Вулвергемптон знищив Еспаньйол. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Рейнджерс виграв перемогу у Браги, програючи 0:2

Джерело - Чемпіон.

Відбулися вісім перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

АЗ уникнув домашньої поразки від ЛАСКу. Базель на виїзді розгромив АПОЕЛ. Порту і Мальме забили гол на виїзді, який може допомогти у двоматчевому протистоянні. Вулвергемптон не мав проблем з Еспаньйолом. Рейнджерс виграв перемогу у Браги, програючи 0:2. Каноніри мінімально переграли Олімпіакос. Також з рахунком 1:0 Рома здолала Гент, у складі якого з перших хвилин грали Безус і Пластун. Романа замінили на 74-ій хвилині.

Ліга Європи

1/16 фіналу

Перший матч, 20 лютого

АЗ Алкмар – ЛАСК 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Рагуц, 1:1 - 86 Копмайнерс (пен)

АПОЕЛ – Базель 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Петретта, 0:2 - 54 Штокер, 0:3 - 66 Артур

Баєр – Порту 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Аларіо, 2:0 - 57 Гаверц (пен), 2:1 - 73 Діаз

Вольфсбург – Мальме 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Телін (пен, 1:1 - 49 Брекало, 2:1 - 62 Мехмеді

Вулвергемптон - Еспаньйол 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Діогу, 2:0 - 52 Невіш, 3:0 - 67 Діогу, 4:0 - 81 Діогу

Олімпіакос – Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Лаказетт

Рейнджерс – Брага 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Франсержіу, 0:2 - 59 Руїс, 1:2 - 67 Хаджі, 2:2 - 75 Арібо, 3:2 - 82 Хаджі

Рома – Гент 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Перес

Раніше, Шахтар переміг португальську Бенфіку.