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Динамо орендувало півзахисника Львова

Сьогодні 19:40 880 0
Пернамбуко рік виступатиме за тбіліське Динамо
Динамо орендувало півзахисника Львова
#Львів, #Пернамбуко

Джерело - ФК Львів.

Професійний футбольний клуб Львів віддав півзахисника Жозе Вітора Пернамбуко в оренду у грузинський клуб Динамо з Тбілісі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У попередньому сезоні Динамо стало чемпіоном Грузії (там чемпіонат відбувається за системою весна-осінь), і вже влітку розпочне виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів, де їм і зможе допомогти Пернамбуко. Його оренда розрахована на один рік.

Пернамбуко приєднався до ПФК Львів взимку 2019 року. У клубі він виступав під 11-м номером. У сезоні 2018/19 зіграв 12 матчів. Ще 18 матчів провів у сезоні 2019/20, забивши три голи – двічі у ворота Десни (на виїзді та вдома), а також у ворота Дніпро-1.

Нагадаємо, що у кваліфікації Ліги чемпіонів влітку 2020 року зможе виступити ще один гравець, який належить ПФК Львів – Педро відправився в оренду у фінський КуПС.

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