Львів віддав легіонера чемпіону Фінляндії

КуПС орендував Педро

Вінгер Львова Педро Феррейра продовжить кар'єру в європейському чемпіонаті.

Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Бразилець проведе рік в оренді за фінський КуПС.

Галичани підписали Педро на початку 2019 року, і легіонер відразу став гравцем основи Львова. Вінгер провів 13 матчів в УПЛ 2018/19, в яких відзначився двома голами. Стільки ж ігор бразилець провів і в поточній кампанії, забивши на один м'яч менше.

Раніше, матч Олімпік - Львів перенесуть через гру Динамо.

Нагадаємо, Олімпік у спарингу переграв Динамо Батумі.